l PalaPulerà sarà il palcoscenico per il match tra Basketball Lamezia e Villa. Senza una casa da ormai due mesi il Basketball Lamezia, grazie alla collaborazione della società Planet Basket Catanzaro, giocherà il match casalingo contro Villa sul parquet catanzarese. Gli uomini di coach Pellicanò nonostante i problemi sono ancora in testa al ranking e vogliono mantenere lo status di capolista fino alla fine della fase ad orologio. Villa dal canto suo sta migliorando in questa fase di campionato, ha dato filo da torcede alla Vis e causa defezioni non ha fatto lo stesso contro Rende. Il quintetto nero verde, nonostante la perdita di Riccardo Costa, passato al San Filippo in C silver Sicilia, ha trovato più equilibrio e quel carattere che da sembre constraddistingue le squadre villesi. Attenzione agli ospiti che vogliono agguantare a tutti i costi l'ultima posizione palyoff disponibile e per farlo devono recuperare 6 punti al Nuovo Basket Soverato. Si attende una bella sfida tra le due compagini. Palla a due Domenica 4 Marzo ore 18.00 presso il PalaPulerà di Catanzaro lido.

