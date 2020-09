Parte il tour di promozione del territorio reggino, il GAL BATIR promuove il paniere dei prodotti "Tyrrenico" nei villaggi turistici calabresi

Parte il "TYRRENICO IN TOUR", il viaggio del gusto del GAL BATIR nei villaggi turistici calabresi. Il paniere dei prodotti del tirrenico reggino sarà promosso da martedi 8 a sabato 12 settembre presso le principali località turistiche della Calabria. Una carovana del gusto con Anna Aloi e lo chef Enzo Cannatà che declineranno, con lo show cooking e lo show eat, i prodotti tirrenici reggini del paniere "Tyrrenico" in gustose e originali contaminazioni gastronomiche con gli chef resident dei villaggi ospitanti. Da oggi fino a mercoledì sarà il turno di Capo Vaticano con i villaggi "Costa degli Dei" (chef Francesco Raco), "Donna Canfora" (chef Guglielmo Araldi), "Il Gabbiano-Le Pietre Volte" (chef Cristina Calatoe e Carlo Mazzitello). Dal vibonese si passa alle province di Catanzaro e Crotone: venerdi il tour prosegue a Sellia Marina al "Borgo degli Ulivi"(chef Morena Sacco) e si conclude sabato sera a Crotone presso "Casarossa" (chef Sergio Taverna).

"L'iniziativa si colloca nelle attività di marketing territoriale per la valorizzazione del territorio e delle sue aziende" sostiene il presidente del GAL BATIR Antonio Alvaro, per il quale "è fondamentale creare sinergia tra territori e far conoscere i nostri prodotti a quei turisti italiani e stranieri, che a settembre ancora godono del clima propizio in Calabria e di quelle strutture ricettive che hanno registrato il pienone estivo, nonostante la pandemia". Il direttore del Gal Batir Fortunato Cozzupoli ricorda che "il marchio collettivo "Tyrrenico" annovera i principali prodotti di eccellenza del territorio tirrenico reggino ovvero dell'Area dello Stretto e Aspromontana, della Costa Viola, della Piana di Gioia Tauro-Rosarno ed entroterra. Nell'ambito dell'intervento regionale "Terre di Calabria" dei vari GAL calabresi, il nostro programma si colloca perfettamente, anche in virtù della realizzazione di uno o più Distretti del Cibo provinciali o interprovinciali. I Gruppi di Azione Locale operano in tutta la regione in qualità di agenzie di sviluppo delle aree rurali con azioni di promozione, di divulgazione e con i bandi di investimento rivolti alle aziende agricole, di trasformazione, agli agriturismi". Per l'agronomo Rosario Previtera "il marchio "Tyrrenico" rappresenta il territorio attraverso le sue produzioni identitarie e le sue tradizioni gastronomiche e culturali. Dall'olio bio al vino, dai formaggi ai salumi, dalla pasta ai prodotti da forno, dai condimenti alle conserve, dal miele alle confetture, dai dolci ai succhi, dai liquori alle bevande fino all'artigianato. Un paniere completo per la creazione di ricette e menu tipici o innovativi, che tramite espositori personalizzati verrà collocato nei negozi specializzati, gastronomie e ristoranti, strutture ricettive e in futuro anche on-line".