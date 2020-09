Quarta giornata dei "I Tesori del Mediterraneo", I risultati delle semifinali della "Regata del Mediterraneo"

Anche oggi un calendario ricco di appuntamenti per "I Tesori del Mediterraneo". Dopo la prima avvincente giornata di gare di ieri, oggi si torna in barca per le batterie di semifinali della "Regata del Mediterraneo". Già dalla mattina gli equipaggi qualificati si sono ritrovati in acqua per saggiare le condizioni del mare e del vento, mentre dalle 17 al via le semifinali che hanno visto gareggiare gli equipaggi della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Gruppo sportivo delle Fiamme Gialle, Comune di Civitavecchia, Regione Campania, Comune di Salerno, Cus Bari, Regione Calabria e del Comune di Brindisi. Esclude nella giornata di venerdì il Comune di Taranto e la Federazione Italiana Canottaggio a sedile fisso. A farci vivere le emozioni di una regata unica nel suo genere è stata ancora una volta la telecronaca appassionata di Carlo Arnese. Alla fine l'hanno spuntata gli equipaggi del Gruppo sportivo Fiamme Gialle, Regione Campania, Città metropolitana di Reggio Calabria e Comune di Salerno, che disputeranno la finalissima di domani.

Alle 18 ha aperto i battenti anche la "Cittadella del Mediterraneo" dove, oltre agli stand promozionali, si tenuto il terzo salotto dedicato al "Premio letterario Apollo", in collaborazione con le librerie "Ave" e Amaddeo". Protagonista del dibattito, moderato dalla giornalista Antonella Giordano, è stato lo scrittore Franco Nirta autore di "Vicende di gente d'onore e altri racconti", edito dalla casa editrice Rubbettino.

Cultura e promozione del territorio è stato invece il tema di discussione del salotto televisivo all'Arena dello Stretto. Dibattito che ha visto protagonisti il presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria, Ninni Tramontana, il dirigente dell'Istituto Comprensivo "Cassiodoro-Don Bosco", Eva Nicolò, gli editori Paolo Falzea (Falzea Editore) e Giuseppe Santelli (Santelli Editore), gli scrittori Margherita Catanzariti e Rossella Amato, rispettivamente prima e terza classificata della prima edizione del "Premio letterario Apollo", Fabio Saraceno della libreria "Ave" e Daniele Amaddeo della libreria "Amaddeo".

La quarta giornata de "I Tesori del Mediterraneo" si è quindi conclusa con lo spettacolo "I giochi delle dee" presentato da Veronica Maya. A scandire la serata è stata ancora una volta la moda, stavolta con le sfilate di Tandem e di BiancaBikinis con una collezione di costumi ecosostenibili ed ecofriendly. Nel corso dello spettacolo, allietato dalla comicità del duo comico di Colorado e Made in Sud, Enzo e Sal, inoltre, è stato anche proclamato il vincitore della seconda edizione del "Premio letterario Apollo".