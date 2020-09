Comunali a Reggio Calabria, Klaus Davi "presidia" il Lungomare Falcomatà

Il candidato sindaco Klaus Davi - si legge in una nota - accompagnato da numerosi esponenti della sua lista tra cui Paolo Iracà, Max Murolo, Silvio Strano, Giuseppe Romeo, Ivan Regina, nella serata di ieri ha ' presidiato' per la ventesima volta il lungomare Falcomatà distribuendo oltre 300 facsimile dalle 21 alle 24. Non sono mancate le innumerevoli richieste di selfie anche da parte di giovanissimi e adolescenti che seguono Klaus sui vari social e apprezzano le sue pluripremiate serie web sulla Ndrangheta. Molte, da parte di cittadini e cittadine, le richieste di chiarimenti sul programma elettorale ma anche sui prossimi impegni televisivi del giornalista che ha appena rinnovato il suo rapporto con Mediaset. Stasera e domani si replica.

