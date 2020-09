Auddino (M5S): "Lunedì mio sopralluogo su ponte Allaro con Anas"

"Lunedì prossimo, 7 settembre, alle ore 11, mi recherò personalmente sul cantiere del Ponte Allaro di Caulonia Marina per un sopralluogo insieme ai responsabili dell'Anas, al fine di ottenere maggiori chiarimenti sullo stato e sul cronoprogramma dei lavori del viadotto", afferma il Senatore Giuseppe Auddino del Movimento 5 Stelle.

"I cittadini - prosegue il senatore - continuano a manifestarmi le loro preoccupazioni per lo slittamento in avanti dei tempi di completamento dell'opera. Lunedì chiederò conto dell'avvenuta esecuzione dei lavori previsti in programma e dei tempi occorrenti per la conclusione dell'opera. Continuerò a mantenere alta l'attenzione finché il ponte non sarà perfettamente percorribile" conclude Auddino.