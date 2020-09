Coronavirus: test sierologici al Liceo Classico "T. Campanella" di Reggio Calabria

Nella mattinata di ieri, 4 settembre 2020, presso l'ambulatorio Covid del Liceo Classico "T. Campanella", appositamente allestito tenendo conto delle procedure previste dal Ministero della Salute e condivise dal MIUR, sono stati eseguiti i test sierologici per la ricerca di anticorpi nei confronti del virus Sars-CoV-2. Il Dirigente Scolastico, Maria Rosaria Rao, e il personale docente e non docente si sono sottoposti volontariamente allo screening, ritenuto uno strumento efficace di prevenzione e contrasto alla pandemia in atto. La Dirigente e il personale tutto ringraziano il Direttore del Distretto dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, Dr. Salvatore Barillaro, che ha dato la propria disponibilità alla somministrazione dei test.

