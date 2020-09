Reggio, terza giornata “I Tesori del Mediterraneo”: tutte gli eventi in programma

Entrano nel vivo "I Tesori del Mediterraneo" e lo fanno con una terza giornata densa di appuntamenti. A cominciare dalle prime gare di qualificazione della "Regata del Mediterraneo". Già nella mattinata di ieri, dalle 9 alle 12, gli equipaggi partecipanti hanno avuto modo di saggiare le barche e le correnti dello Stretto, con le prove svoltesi nelle acque antistati Rada Giunchi. Nel pomeriggio invece, commentati dall'inconfondibile voce di Carlo Arnese, si sono svolte le batterie di qualificazione che hanno visto passare alle semifinali di giorno 5 gli equipaggi della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Gruppo Sportivo Fiamme Gialle, Comune di Civitavecchia, Regione Campania, Comune di Salerno, Cus Bari, Regione Calabria e del Comune di Brindisi. Restano fuori Federazione Italiana Canottaggio a sedile fisso e Comune di Taranto.

Sono stati tantissimi gli spettatori che dalla spiaggia e lungo la via marina hanno seguito le fasi avvincenti delle semifinali della "Regata del Mediterraneo". Così come numerosi sono stati gli accessi ai canali social della manifestazione per seguire la gara in streaming.

Dalle 18 ha riaperto anche la "Cittadella del Mediterraneo", con diversi stand promozionali e i dibattiti con l'autore ospitati nello stand dedicato al "Premio letterario Apollo", in collaborazione con le librerie "Ave" e Amaddeo". Ospite di oggi la casa editrice Falzea con la scrittrice Pina Tripodi autrice di "Nina va in America" e Rossella Amato, casa editrice Falco, vincitrice del terzo posto durante la prima edizione con il libro " Rosso dentro".

Gran finale di giornata dalle 21.30 con lo spettacolo "Salite a bordo" presentato anche quest'anno da Veronica Maya e dalla voce ufficiale della Regata, Carlo Arnese, sotto la direzione artistica di Roberto Vecchi. Sarà l'occasione per presentare al pubblico le delegazioni partecipati alla Regata; seguirà la sfilata di moda bambini curata da Dolce Cuore. Ospite musicale della serata la cantante Federica Carta.

Sempre nel corso della serata Carlo Arnese comunicherà le due batterie della semifinale della Regata di domani per un'altra avvincente gara.