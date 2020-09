Coronavirus, al Liceo ‘Da Vinci’ di Reggio Calabria partono i test sierologici per il personale scolastico

Nei giorni 4 settembre 2020 dalle ore 15 alle ore 19 e 5 settembre dalle ore 8.30 alle ore 12.30, nei locali della sede succursale Reggio Campi del Liceo Scientifico 'Leonardo da Vinci' di Reggio Calabria, avrà luogo la somministrazione del test sierologico al personale docente e ATA della scuola che permetterà di intercettare in soli 15 minuti eventuali casi di positività al virus.

Tale iniziativa, efficace azione di prevenzione e contrasto alla pandemia in atto, rientra in una virtuosa collaborazione tra il liceo, l'Asp e l'Ordine dei Medici che recependo le indicazioni del Ministero della Salute hanno avviato questa importante sperimentazione provinciale che prevede che gli screening siano effettuati direttamente presso i locali scolastici opportunamente isolati e adibiti allo scopo (specifica segnaletica, aule COVID, percorsi con entrate differenti dalle uscite).

La novità del Protocollo sperimentale che vede protagonisti i tre Enti è che i test sierologici saranno effettuati periodicamente per monitorare l'andamento dell'epidemia da Covid-19 e garantire la frequenza delle lezioni in presenza durante l'anno scolastico 2020-2021 in assoluta sicurezza. L'Azienda Sanitaria Provinciale è disponibile a trasferire in tutte le istituzioni scolastiche della Provincia il modello organizzativo adottato presso il liceo da Vinci. Si tratta di un modello semplice, funzionale e controllabile che potrebbe risolvere l'empasse nella quale si trovano tutte le scuole del Paese.

Ad "inaugurare" l'avvio delle operazioni il dirigente scolastico prof.ssa Giuseppina Princi, il Direttore del Distretto Socio-sanitario di Reggio Calabria, dott. Salvatore Barillaro, il Presidente dell'Ordine dei Medici dott. Pasquale Veneziano.

A somministrare i test il dott. Francesco Maria Biasi (MMG), il dott. Quinto Campolo (MMG), il dott. Giuseppe De Lorenzo(MMG), la dott.ssa Giulia Cardinali (MMG), i dott: Rosaria Morisani, Anna Zindato, Giuseppe Messina, Massimo Violani (Operatori Professionali 1°categoria Infermieri).