Ponte sullo Stretto, Salvini: "Basta chiacchiere, la Lega ha un progetto per il Sud"

"Basta chiacchiere e sciocchezze, l'Italia non merita ministri che vaneggiano di tunnel del Brennero inesistenti e di piste ciclabili tra Calabria e Sicilia. La Lega lavora seriamente e ha a cuore lo sviluppo e il benessere dei cittadini del Sud, non a caso a Reggio Calabria il candidato sindaco è stato protagonista della ricostruzione del Ponte Morandi di Genova. La Lega vuole passare dalle parole ai fatti, come ha dimostrato di saper fare al governo quando aveva chiuso i porti e difeso i confini". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.

Dettagli Creato Venerdì, 04 Settembre 2020 16:43