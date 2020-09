Comunali, Klaus Davi: “Boss mi diffidano, ma non mi fermeranno. Racket colpisce oltre 500 commercianti reggini ogni giorno”

Pioggia di querele e diffide temerarie per il massmediologo Klaus Davi, candidato a sindaco di Reggio Calabria, per i suoi servizi contro le estorsioni e il racket.

A comunicarlo è lo stesso aspirante sindaco, che in una nota afferma: «Ne sono arrivate tre in poche ore da parte di tre presunti esponenti della 'Ndrangheta. Ma le reggine e i reggini devono sapere che non mi fermo. I servizi riguardano i presunti reati di estorsione e la solita eterna vicenda delle Ferrovie e degli operai truffati. Il reato dell'estorsione colpisce oltre 500 commercianti solo a Reggio ogni giorno. Noi diciamo: no! Basta! Ne parlerò domani venerdì 4 settembre nella conferenza stampa di presentazione della mia lista alle ore 12 al Magis Ristobar Pizzeria, in Corso Garibaldi 541», ha concluso Davi in una nota.