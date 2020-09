Reggio, l'assessore Muraca: "Al via i lavori per il ripristino della strada di Mosorrofa"

«Riapriremo la strada di Mosorrofa al traffico dei mezzi pesanti e del trasporto pubblico, sarà pronta per l'inizio dell'anno scolastico - ha affermato l'Assessore ai Lavori Pubblici di Reggio Calabria Giovanni Muraca.

"Consapevoli dell'importanza del tratto viario in questione - annuncia l'Assessore - desideriamo comunicare che, grazie all'intervento dedicato del settore competente, sono iniziati i lavori risolutivi della strada in questione che, nelle scorse settimane era stata oggetto di un cedimento e di un successivo intervento temporaneo per consentire la normale prosecuzione del traffico veicolare in sicurezza.

Sono partiti, infatti, i lavori del tratto viario che andranno a risolvere in chiave definitiva la problematica riguardante una via di transito nevralgica ed importante, ovvero, l'unico tratto d'accesso diretto per Mosorrofa.

Nel breve tempo - conclude Muraca - riconsegneremo ai cittadini di Sala, di Mosorrofa e non solo, il tratto di strada in questione perseguendo l'obiettivo temporale che ci siamo prefissati, ovvero il giorno d'apertura dell'anno scolastico".