Rogo alla struttura “Il gatto onlus”, Pasquale Imbalzano (FI): “Atto indegno”

"Un atto indegno per una città che vuole definirsi civile. Il rogo che ha distrutto la colonia felina "Il gatto onlus" che da anni si batte per la difesa degli amici a quattro zampe, sita in via Lia, a seguito dell'appiccamento del fuoco di ignoti ad un cumulo di rifiuti adiacente, denota una totale mancanza di rispetto per le persone e per gli animali". A dichiararlo è Pasquale Imbalzano candidato alle elezioni comunali nella lista di Forza Italia. "In questi anni -prosegue Imbalzano- sono stato promotore in consiglio comunale di un regolamento poi, approvato dalla stessa assise comunale sulla tutela degli animali da affezione. Il consiglio comunale si è adeguato al regolamento da me proposto approvandolo, diventando tra i primi comuni d'Italia, ad adottare una normativa innovativa che riconosce l'esistenza e la cura delle colonie feline come bene comune e che invita tutti i cittadini ad avere rispetto delle stesse". Sul rogo che ha distrutto "Il gatto Onlus", Imbalzano evidenzia:"Un atto vile che condanniamo. Esprimo tutta la mia solidarietà alla presidente Daniela Gironda ed ai volontari della struttura per il gesto vigliacco compiuto. Le istituzioni devono tutelare gli animali del territorio, ed è per questo che mi sono fatto promotore di un regolamento il cui unico obiettivo è quello di garantire un'assistenza agli animali da affezione facendo vivere in luoghi che diano assistenza e calore".

Dettagli Creato Mercoledì, 02 Settembre 2020 15:18