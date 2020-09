"Ieri pomeriggio abbiamo provveduto ad inviare nuovamente una pec ai Commissari prefettizi del comune di Platì per sollecitare la risposta in vista dell'imminente Festa di San Rocco con relativa processione; a giorni una delegazione dei nostri candidati né parlerà di persona in quanto con i tempi ristretti i comitati feste ci dicono che non farebbero in tempo ad organizzare il tutto per le illuminazioni, la banda, cantanti ecc. Con l'occasione è stata inoltrata un'altra pec oltre che ai Commissari anche all' Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte e alla Città Metropolitana di Reggio Calabria per quanto riguarda la chiusura della strada SP2/Bovalino-Bagnara (che collega Bovalino con Natile Nuovo, Natile Vecchio e Platì ) a causa di cedimenti e caduta di grossi massi che ostruiscono la carreggiata e che quindi costringe gli automobilisti ad effettuare il percorso alternativo con un aggravio di spese perchè sono molti più chilometri da effettuare. Chiediamo di poter capire la situazione di questo tratto di strada e siamo pronti ad una Raccolta Fondi sui social per poter aiutare a risolvere questa problematica". E' quanto si legge in un comunicato stampa di Pietro Marra, presidente del Movimento Autonomo Popolare e candidato a sindaco di Platì.

Dettagli Creato Mercoledì, 02 Settembre 2020 10:04