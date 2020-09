Gasparri a Reggio: “Con Minicuci competenza e coraggio. Inaccettabile il declino della città”

"Con Minicuci sindaco porteremo la competenza e il coraggio della politica". Lo ha detto il senatore Maurizio Gasparri, responsabile del Settore Enti Locali di Forza Italia, intervenendo ad una manifestazione elettorale del partito a sostegno del candidato sindaco di Reggio Calabria, Antonino Minicuci.

All'iniziativa presso la sede del coordinamento provinciale di FI, hanno partecipato i vertici locali del partito, il deputato Francesco Cannizzaro, il senatore Marco Siclari e i consiglieri regionali azzurri Giovanni Arruzzolo, Domenico Giannetta e Raffaele Sainato.

"Non si può accettare il declino di questa città che il centrodestra fece area metropolitana. Una delle obiezioni e perplessità espresse sulla candidatura a sindaco di Minicuci è che sia nato a qualche chilometro da Reggio Calabria. Discussioni che sono un po' strumentali", ha evidenziato Gasparri, lanciando poi una stoccata al sindaco uscente Falcomatà: "Reggio in questi anni è stata gestita da uno che non aveva bisogno di presentazioni, un delfino, con una storia alle spalle. L'esito è sotto gli occhi di tutti: 102esimo posto nella classifica delle città d'Italia e spazzatura in ogni angolo della strada".

Il senatore, non ha nascosto l'intenso dibattito interno tra Forza Italia e la Lega attorno alla figura di Minicuci nelle settimane precedenti alla scelta del candidato sindaco del centrodestra: "Ci potevano essere altre designazioni? Sì, perché una coalizione ampia e ariosa deve avere più possibilità. C'è stata una discussione, come c'è in tante parti d'Italia, ma – minimizza Gasparri - alla fine la scelta è stata fatta. Cannizzaro ha dimostrato senso di responsabilità", ha aggiunto l'ex ministro.

"E voglio aggiungere - ha proseguito Gasparri - qualcosa anche a proposito del Referendum: vogliono ridurre i parlamentari. Hanno rubato la democrazia. Tagliare la democrazia e' molto più grave che tagliare i parlamentari. Li possono ridurre anche ad un decimo di quanti sono, ma noi abbiamo avuto in questi due anni, dopo le elezioni politiche, otto Regioni che sono passate dalla sinistra al centrodestra. Otto, compresa la Calabria. Ora si voterà in altre sette Regioni. E' probabile che se ne aggiungano altre, scegliendo di essere governate dal centrodestra, e vorrà dire che tre quarti dell'Italia ha scelto il centrodestra. E non si fanno le elezioni perché altrimenti vincerebbe il centrodestra. Quelli che fanno i moralisti sul taglio dei parlamentari, per essere coerenti, facciano votare gli italiani", ha concluso il senatore azzurro.

Nel suo intervento, Minicuci ha dichiarato di avere come obiettivo "il risanamento della città che si trova in una situazione disastrosa" e di voler "sbloccare 35mila pratiche", in particolar modo quelle relative al patrimonio immobiliare. Il candidato sindaco della coalizione del centrodestra ha espresso perplessità sugli effetti del decreto Agosto e sulla "cancellazione del debito ingiusto, così come dicono". Secondo Minicuci, la parte dei 200 milioni di euro a fondo perduto che dovrebbe andare alla città di Reggio Calabria "non basterà a cancellare il debito del Comune".