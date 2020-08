Lollobrigida (FdI) a Reggio Calabria: “Questo Governo che non gode del consenso del proprio popolo”

"Noi siamo alternativi, e questo e' certo, alla sinistra, al Movimento 5 Stelle, a forze politiche che competono con noi. Con gli altri siamo alleati". Lo ha detto Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, a Reggio Calabria per una iniziativa elettorale del suo partito a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Antonino Minicuci rispondendo ad una domanda dei giornalisti che gli chiedevano se FdI e' in competizione con la Lega di Salvini. "Ragioniamo, ovviamente - ha aggiunto Lollobrigida - per dare il massimo, in ogni competizione elettorale. Speriamo, quindi di essere il primo partito. Ogni volta che abbiamo gareggiato, abbiamo puntato a questo risultato, ma fa parte del gioco. Cosi' fanno sempre i nostri alleati con i quali lavoriamo comunque in grande sintonia. Il centrodestra e' unito, e coeso. In Puglia, ad esempio, la coalizione legata a Conte si presenta con quattro candidature alle elezioni regionali, noi con una sola. Abbiamo fatto sintesi, abbiamo capacita' di avere progetti, valori condivisi che diventano, poi, azione di governo comune. La forza del centrodestra e' essere uniti, presentare un prodotto che e' quello prima delle elezioni e dopo le elezioni".

"E' quello che chiediamo dalla scorsa estate, quando si e' insediato un Governo che tradiva il voto popolare, con forze politiche antagoniste. In campagna elettorale, gli attuali alleati di governo, si erano detti di tutto, e ancora oggi nelle elezioni comunali e regionali, si dicono di tutto, governando insieme non sulla base di valori, unita' e programmi, ma per impedire il ritorno alle urne perche' se se si tornasse al voto il popolo italiano sceglierebbe il centrodestra". Lo ha detto, a Reggio Calabria, il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida rispondendo ad una domanda sulla richiesta di nuove elezioni politiche avanzata da Giorgia Meloni. "Ecco perche' - ha aggiunto Lollobrigida - noi chiediamo fortemente che si torni al voto e che ci sia un Governo legittimato dal consenso, per questo piu' forte, per questo in grado di rappresentare gli italiani, sia sul piano interno sia sul piano internazionale. Non c'e' nessuna novita'. La novita' e' che gli italiani diano il 20 e 21 un grande segnale; votino anche per cacciare Conte, per cacciare questa formula di Governo". "Ogni volta che si vota, noi - ha aggiunto il capogruppo di FdI alla Camera - accreditiamo un valore alle scelte degli italiani. Il centrodestra si presenta in maniera coesa dall'ultimo dei comuni alla prima delle regioni. Il presidente del Consiglio Conte e' il presidente Mattarella si devono rendere conto che in Italia c'e' attualmente un Governo che non gode del consenso del proprio popolo".