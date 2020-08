Comunali a Reggio Calabria, i candidati di Davi incontrano i comitati di quartiere di Sbarre

Questa mattina Klaus Davi insieme a Nico Pangallo, Paola Ventura, Paolo Iraca', Gabriele Carrozza e Gianna Raineri hanno incontrato i comitati di quartiere di Sbarre su loro richiesta. Il presidente Vincenzo Pesce insieme al coordinatore Giovanni Posillipo e alla segretaria Stefania Pennestrì hanno evidenziato le principali esigenze del Rione. Le problematiche legate alla spazzatura, la mancanza di centri ricreativi per anziani, l'utilizzo attualmente non possibile di un'area verde destinabile a sport come il calcio e il volley e apparentemente abbandonata a se stessa. Sbarre e Gebbione sono da anni oggetto di pluripremiate inchieste di Klaus Davi e i numerosi presenti hanno riconosciuto un interesse per la zona da parte del giornalista non limitato ad un momento 'elettorale'. Klaus Davi ha annunciato una telefonata al ministro dello Sport Spadafora per sbloccare interventi economici in grado di restituire l'importante area verde al quartiere, anche proponendo una diretta gestione ai comitati ed alle associazioni presenti sul territorio.

