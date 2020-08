Gerace (RC), eco il progetto “Eden per gli Artisti”

Gerace sarà un "Eden per gli Artisti" di tutto il mondo, attraverso un connubio tra natura e l'arte in genere con al centro il ripopolamento delle zone rurali. È questa, in sintesi, l'idea progetto presentata questa mattina nella sala dei congressi del Museo Civico cittadino alla presenza del Sindaco della Città di Gerace Giuseppe Pezzimenti che ha sottolineato: «L'iniziativa è nata dalla proposta avanzata da un gruppo di giovani di occupare le case che ad oggi sono disabitate per destinarli agli artisti che vogliono visitare Gerace, e vivere nella natura incontaminata che offre il nostro territorio per poi creare delle opere d'arte, che sia pittura, musica ed altro, creando quell'Eden immaginato dai promotori».

«Si tratta di un progetto che intende rilanciare le quote del nostro borgo attraverso un'iniziativa che ha già riscosso successo in altri paesi d'Europa; un'idea che adesso va veicolata non solo all'interno della nostra Regione ma anche al di fuori, per attirare gli artisti e le professionalità che ancora non conoscono il nostro territorio dove si possono ritrovare le condizioni ideali a stimolare le propria creatività».

Entrando nel dettaglio del progetto Antonio Rinaldis, uno degli ideatori, ha sottolineato che: «L'idea è quella di stimolare il connubio tra arte e natura. Durante l'inverno scorso abbiamo ragionato con gli imprenditori della città e del comprensorio su come invertire lo svuotamento dei borghi e stimolare un flusso turistico costante e non più stagionale nel paese di Gerace. Il nostro obiettivo è quello di attirare pittori, poeti e cantanti a cui far conoscere la nostra storia, i nostri monumenti, tradizioni, la nostra cucina e le campagne oggi purtroppo desolate. E chissà che, conoscendo le bellezze offerte dalla città e proponendo il progetto a livello regionale, qualcuno di questi artisti non sia stimolato ad acquistare casa a Gerace».

Ciò che l'amministrazione, che ha accolto con grande entusiasmo l'idea, chiede in cambio agli artisti che ospita è di organizzare, durante il periodo di soggiorno, mostre e piccoli eventi a Gerace, realizzando così una promozione semplice ed efficace della città tra i propri fan, che potrebbero conoscere le bellezze del nostro comprensorio e il suo paesaggio unico, equamente diviso tra mare e verde.

Il primo a sfruttare l'iniziativa è il maestro Nello Spataro, presente durante l'incontro, che ha sottolineato come la possibilità di godere di un ambiente tranquillo come quello di Gerace sia davvero unica così come, nel suo caso, straordinaria si è rivelata l'opportunità di poter dipingere osservando i colori reali del paesaggio e non lavorando attraverso le fotografie.

Tutti gli artisti del mondo, che necessitano del contatto con la natura per ritrovare l'ispirazione per completare o far nascere le loro opere, potranno soggiornare praticamente quasi a titolo gratuito: si prevede un contributo giornaliero di 2 euro. Gli artisti potranno godere non solo dello splendido clima ma anche delle campagne incontaminate e immerse nella natura, del contatto diretto con gli animali domestici e soprattutto assaporare e cibarsi delle delizie a km zero, dei nostri prodotti caseari/enogastronomici. Tutti gli artisti, in cerca di tranquillità, equilibrio, "ispirazione" e tutto ciò che aiuta un artista a far emergere tutte le sue idee, potrà sostare in queste abitazioni da una settimana ad un massimo di tre mesi.

All'iniziativa hanno già aderito gli imprenditori Domenico Rinaldis e Salvatore Orlando, che hanno delle location già utilizzabili e dove poter condividere dei momenti interessanti sotto l'aspetto della conoscenza della tradizione locale nei più disparati settori. Durante il periodo di dimora, infatti, si potranno organizzare delle feste a tema in base ai prodotti di stagione presso le aziende agricole o presso le dimore di campagna (a turno ovviamente), facendo incontrare tutti gli artisti che dimorano sul nostro territorio e facendo sì che possano conoscersi ed interagire tra loro, scambiandosi opinioni e pareri sulle loro specialità.

Il progetto, per come dichiarato dal Sindaco Giuseppe Pezzimenti, è già stato sottoposto alla visione del Vicepresidente della Giunta Regionale della Calabria Nino Spirlì, che sta adesso vagliando le opportunità di supporto all'iniziativa.

Il progetto si avvale della pagina Facebook "Eden Gerace", presso la quale si possono richiedere ulteriori, specifiche, informazioni.