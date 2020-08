In occasione delle prossime Elezioni Amministrative del 20 e 21/09/2020,

domenica 30 agosto 2020 alle ore 17,30, aRoccaforte del Greco,presso Piazza Sgro' la lista "To Vunì", con candidato a sindaco Domenico PENNA e i candidati al consiglio comunale: Angelina CENTO, Antonia CHILA', Rocco BASILE, Sebastiano CENTO, Domenico SPANO', Pasquale G. AZZARELLO, Pasquale TALIA, Francesco GIORDANO, Francesco POLLIFRONI e Giovanni G. ZAPPIA presentano alla cittadinanza il programma elettorale.

Il programma proposto agli elettori, su cui si muoverà in continuità l'azione politica della lista "TO VUNÌ", è il frutto di un'attenta valutazione dell'attuale realtà locale dettata dall'esperienza maturata nel corso dei cinque anni passati e dalle idee e dal contributo dei nuovi esponenti della coalizione civica che sostengono la mia candidatura alla carica di sindaco: un programma fatto per la gente e con la gente, che vuole ascoltare ed utilizzare le opinioni dei cittadini come stimolo per fare meglio, come risorsa dei singoli per una politica rinnovata.

Obiettivo primario è quello di proseguire a cogliere appieno, incrementandole, le potenzialità del sistema locale con iniziative atte a rendere il paese più vivibile ed invertire l'attuale tendenza che vede progressivamente diminuire la popolazione residente.