Reggio, è morta Livia Versace

"Si è spenta questa notte una donna speciale, reggina d'adozione, stacanovista, impegnata nel sociale, che ha speso la sua vita accanto agli ultimi, ai più deboli. Madre di tanti bambini orfani che hanno trovato in lei l'amore negato, le braccia tese e i sorrisi di chi instancabilmente non ha mai smesso di donarsi agli altri e di aiutare tutti. Nobile d'animo, gentile, riservata e operosa, salda nella fede e amica del prossimo. Il suo passaggio in questa vita è stato tracciato da una speciale delicatezza e generosità. Ha contribuito a spargere gesti di spiccata umanità e bellezza con il suo esempio". Lo scrive in una nota il centro comunitario "Agape".

Dettagli Creato Giovedì, 27 Agosto 2020 16:54