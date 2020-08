Comunali a Reggio Calabria, Klaus Davi: "Stop tasse per un anno a chi denuncia estorsioni"

Klaus Davi, candidato sindaco di Reggio Calabria, propone lo stop delle tasse per un anno per chi denuncia estorsioni, "Se e' vero che la legalita' deve essere conveniente, come asserisce Nicola Gratteri - afferma il massmediologo - non possiamo pretendere che la denuncia delle estorsioni non sia in qualche modo riconosciuta dallo Stato italiano. Ed e' per questo che sto lavorando assieme al noto fiscalista .Antonio Gigliotti, direttore di Fiscal Focus,' che sta strutturando l'idea dal punto di vista tecnico e ne e' il coideatore.

Una proposta di legge gia' inoltrata al segretario della Commissione antimafia on. Wanda ferro che va in quella direzione". "In sostanza - dice Klaus Davi - chi denuncera' un'estorsione potra' attingere a corpose detrazioni e agevolazioni fiscali per almeno 12 mesi e fino a 24 mesi. Mi sto muovendo a livello romano per sostenere la mia proposta e infatti l'idea verra' presentata alla Camera dei deputati all'inizio di ottobre dopo gli opportuni e necessari vagli istituzionali per una norma cosi delicata". "Come sempre per me - prosegue il massmediologo - la Calabria deve essere una priorita' a Roma e sono contento che la proposta sia gia' al vaglio di un politico molto serio come Wanda Ferro. Ne beneficeranno centinaia di commercianti di Reggio che sono taglieggiati dai criminali che cosi avranno anche un riconoscimento dello Stato per aver denunciato il pizzo."