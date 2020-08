Klaus Davi sarà domani a San Luca

Come promesso, Klaus Davi si recherà domani venerdi 28 agosto a San Luca, comune in cui è stato eletto lo scorso maggio consigliere comunale. "Sara' una dimostrazione concreta che continuerò a lavorare per i cittadini perché annuncerò la data dell'incontro con il sottosegretario Margiotta; meeting richiestomi dal sindaco Bartolo e dai sindaci della Locride presieduti dal dottor Campisi. Per San Luca e la Locride ci sarò sempre e in autunno continuerò ad aiutare i cittadini con iniziative concertate con le autorità locali che stiamo studiando insieme." Possono stare tutti tranquilli lotterò sempre per San Luca e farò almeno tre iniziative in autunno per sostenere il paese e tutta la Locride.

Dettagli Creato Giovedì, 27 Agosto 2020 13:23