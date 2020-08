Il dolore dell'Unione dei Comuni Valle del Torbido per la scomparsa di Nik Spatari

"A nome dell'Unione dei Comuni Valle del Torbido, che rappresento, esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Nik Spatari, noto artista di fama mondiale. Grati per l' immenso patrimonio Artistico-Culturale che ci ha lasciato, con la creazione del Musaba, " Museo-Laboratorio Artistico" di fama mondiale, patrimonio di numerose opere di grandi artisti prestigiosi, realizzato dal nulla grazie alla sua grande intuizione e dedizione totale. Uomo di grande umanità ancor prima che artista morbosamente legato alla sua terra Natia, tanto da sceglierla per dedicare la sua piena e prestigiosa opera artistico-culturale in alternativa ai luoghi più conosciuti quali: Losanna, Parigi, Milano, New York, che sicuramente avrebbero dato maggiore visibilità alle sue opere. Con la sua morte scompare un genio di grande creatività che tutto il mondo ci invidia.

Come presidente dell'Unione dei Comuni è mia ferma intenzione proporre un doveroso riconoscimento per l'Artista, patrimonio della Valle del Torbido, della Locride e più in generale dell'intera Regione Calabria, da definire alla prima assemblea dell'unione". Lo afferma in una nota il Presidente della Valle del Torbido, Vincenzo Loiero.