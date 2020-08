Trovati con 600 mila euro e un coltello sull’A2, denunciati

Erano a bordo di un tir adibito al trasporto di animali vivi in transito sulla carreggiata sud dell'A2 Autostrada del Mediterraneo con oltre 600 mila euro e un coltello di genere vietato. Due persone, il conducente del mezzo di 42 anni, e il titolare dell'azienda di trasporto di 31 anni, sono state denunciate dalla Polizia stradale di Palmi per riciclaggio e possesso ingiustificato dell'ingente quantitativo di denaro e detenzione di armi od oggetti atti ad offendere. Il denaro e' stato posto sotto sequestro. I poliziotti dopo avere fermato il mezzo per un controllo a seguito di una perquisizione, anche con l'ausilio di unita' cinofile, hanno trovato il coltello e, sotto la lettiga utilizzata per il riposo, hanno individuato varie buste sottovuoto con banconote per un totale di oltre 599 mila euro. All'interno della tasca dei pantaloni del trentunenne e' stata trovata l'ulteriore somma 4.100 euro.

__________