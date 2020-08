"Il segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti e molti esponenti di Governo, a partire dai prossimi giorni, si avvicenderanno a Reggio Calabria per sostenere il Pd nella campagna elettorale per la riconferma di Giuseppe Falcomata'". Lo ha annunciato Nicola Oddati, responsabile cultura e del Coordinamento iniziativa politica della segreteria nazionale democratica, intervenendo a Reggio Calabria, alla conferenza stampa di presentazione della lista del Partito Democratico a sostegno di Falcomata' Sindaco. "La sfida che si combatte qui a Reggio Calabria - ha detto Oddati - non e' meno importante delle sfide che riguardano le Regioni nelle quali si votera'. E' in gioco il destino del nostro Paese. Reggio Calabria deve avere il coraggio di andare avanti, di proseguire un percorso e non farsi trascinare dalla vulgata populista. Abbiamo bisogno di tante comunita' che partecipino alla rinascita italiana e di amministrazioni forti, consapevoli, per poter cogliere le grandi occasioni che stiamo mettendo in campo. Nei prossimi mesi le citta' del Sud saranno investite dalla necessita' di mettere in campo progetti, idee, interventi di trasformazione, che scaturiranno dai fondi europei del 'recovery found'. Da esse dipendera' la rinascita di questo Paese, unitamente alle misure predisposte dal Governo per che investe al Sud, perche' e' giunto il tempo di mettere le cose a posto e di recuperare il gap che esiste tra il nord ed il sud di questo paese". Al tavolo con Oddati, il sindaco uscente e ricandidato Giuseppe Falcomata', assieme al consigliere regionale Nicola Irto, che ha coordinato la formazione della lista. In collegamento skype e' intervenuto il commissario regionale Stefano Graziano. In sala molti esponenti del Pd, consiglieri e assessori uscenti.

"Non una lista di nomi - ha detto Falcomata' - ma persone che ci mettono la faccia. Che hanno scelto Reggio Calabria, dove vivono, dove vogliono restare, dove vogliono far crescere i propri figli. Nel ringraziare i 'compagni di viaggio' che hanno caratterizzato la precedente amministrazione, Falcomata' si e' rivolto ai nuovi candidati. "Auguro a loro e mi auguro per la coalizione, per me, per la citta' - ha aggiunto - di essere e di vivere l'esperienza della candidatura come l'hanno vissuta i consiglieri e assessori uscenti:con lealta', onesta' e con passione". "Una lista che e' frutto del contributo di molte persone, ma soprattutto - ha sottolineato in apertura il consigliere regionale Pd Nicola Irto - di quel tessuto del partito democratico che ancora c'e', che e' forte e che e' ancora radicato in citta'. Nonostante l'assenza degli organismi democraticamente eletti al nostro interno, e' mia idea usare questa lista per le comunali, come occasione importante per far crescere una nuova classe dirigente che si puo' impegnare ed essere protagonista del Pd del futuro. Una lista che punta ad essere il primo partito in citta', sapendo bene che la nostra sara' una battaglia complicata: quella di impedire che un tizio di nome Matteo Salvini che fino a qualche anno fa insultava la Calabria e oggi impone un candidato non reggino, con il solo scopo di piantare una 'bandierina' della Lega nella citta' piu' meridionale della penisola. La bandierina di un partito il cui cuore e la testa resta al Nord, e non sara' in grado mai di dare le risposte che servono".