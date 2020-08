Mario Oliverio piange la morte di Nik Spatari

"La scomparsa di Nik Spatari rappresenta il tramonto di un'epopea creativa che ha fatto di Mammola, in Calabria, una tela privilegiata su cui si è espresso il flusso della sua arte feconda, sublime. È stato e rimane un faro di coraggio, di incontenibile forza espressiva che ha fatto del Musaba una scuola di pensiero. Appena appresa la notizia ho sentito Hiske, che anche nel dolore è la donna forte di sempre. La Calabria deve essere grata a questo geniale artista per aver scelto la nostra terra, per averne fatto la sua casa, il suo laboratorio. Il suo corpo ha abbandonato il percorso terreno, ma Nik Spatari non morirà mai". Lo afferma in una nota l'ex presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio.

Dettagli Creato Martedì, 25 Agosto 2020 21:02