Jole Santelli augura buon lavoro al GAL Terre Locridee

La presidente della Regione Calabria Jole Santelli, oggi a Locri insieme al presidente del GAL Terre Locridee Francesco Macrì, ha voluto salutare la struttura del GAL e ha augurato buon lavoro perché conosce il territorio della Locride ed è convinta che grazie a questa struttura e al presidente Macrì può diventare protagonista della rinascita della Calabria, soprattutto dopo la proposta di capitale della Cultura Italiana per il 2025. I

l presidente Macrì ha sottolineato come il lavoro della governatrice Santelli ha da subito dato risultati importanti alla Calabria soprattutto a livello di immagine e credibilità, certamente si sta guadagnando la stima di tutti i calabresi e sono in molti a considerarla come la più brava presidente che la Calabria abbia mai avuto. Anche per quello che riguarda la scelta dell'assessore che guiderà il settore agricolo nei prossimi anni c'è la soddisfazione piena di tutto il GAL Terre Locridee, perché nella figura di Gianluca Gallo si è scelta una persona competente e preparata. Stesso discorso va fatto per la nomina di Nino Spirlì come vice presidente della giunta regionale, uomo di cultura e rappresentante degno della provincia di Reggio Calabria. Infine si ringrazia la Presidente Santelli perché, forse più di noi, crede nelle potenzialità della Locride. Infatti da anni sceglie questa zona per le sue vacanze estive come segno di affetto. Anzi ci ripete sempre che la Locride è il territorio della Calabria con più potenzialità di sviluppo. Infine, nel salutarci, ha voluto fare i complimenti al presidente Macrì, al direttore Mignolli e a tutta la struttura per il notevole e lodevole lavoro svolto in questi anni, soprattutto perché in questa area si partiva da zero, mentre ora questo GAL riesce sempre a essere tra i primi nelle graduatorie regionali, per questo ritiene che questa possa diventare l'agenzia di sviluppo che mancava al territorio per portare avanti lo sviluppo della Locride.