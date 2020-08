Caulonia (RC), il 25 agosto la presentazione del romanzo “Il tempo del mandorlo” di Rosario Rocca

Lo abbiamo conosciuto come amministratore comunale capace, scrupoloso e attento ai bisogni della propria comunità. Oggi, l'ex sindaco di Benestare Rosario Rocca pubblica con Radici Future di Bari il suo romanzo d'esordio "Il tempo del mandorlo", una storia appassionante, romantica, introspettiva, scritta con la tecnica dell'io narrante in cui Salvatore De Fiores, il protagonista, racconta la sua adolescenza degli anni '80 nella Locride fino ad arrivare ai giorni nostri in cui diventa uno scrittore di fama internazionale.

In mezzo c'è la storia comune a molti giovani che conoscono "la grazia o il tedio a morte del vivere in provincia": gli studi classici al liceo di Locri, l'amore per una compagna di classe che lo rende felice fino alla misteriosa sparizione, gli anni dell'università a Messina e tanti misteri che si trascina dall'infanzia, fino a un finale capace di far commuovere anche una roccia.

E' una bellissima sorpresa il Rosario Rocca scrittore, che trasmette dalle pagine del suo romanzo d'esordio la sua impareggiabile sensibilità, l'amore per la propria terra e per la scrittura, le speranze e le attese di un'intera generazione, quella dei 40-50enni di oggi, cresciuti con le musicassette TDK in cui incidevano le canzoni da dedicare alla propria amata, le grandi comitive delle estati sullo Jonio, il bar e il circolo del paese ritrovi di sempre e un mondo conosciuto prima dell'avvio dei progetti Erasmus e dell'esplosione dei voli "low-cost", con gite scolastiche a bordo di corriere scomode ma allegre, quando si cantava a squarciagola le canzoni di Venditti, Baglioni, Battisti e Carboni e si viveva un presente che sembrava infinito.

Un romanzo da leggere tutto d'un fiato perché la storia del protagonista è comune a molti nostri conterranei, tanto che ognuno potrà riconoscersi in uno dei protagonisti.

Il tour di presentazioni de "Il tempo del mandorlo", martedì 25 agosto alle 22, toccherà Caulonia. Nella splendida cornice di piazza Seggio, dopo i saluti istituzionali del sindaco Caterina Belcastro e del suo vice Domenico Campisi, Gianluca Albanese dialogherà con l'autore.

Dettagli Creato Lunedì, 24 Agosto 2020 17:55