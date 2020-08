L'Amministrazione Comunale di Locri rende note le modalità della selezione degli scrutatori che saranno destinati agli uffici elettorali di sezione per il Referendum costituzionale che si terrà domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020.

La copertura dei posti disponibili avverrà tramite sorteggio mercoledì 26 agosto 2020 presso la Corte del Palazzo di Città di Locri, secondo le seguenti modalità:

- Ore 09:00, inizio operazioni di registrazione dei presenti

- Ore 11:00, inizio operazioni di sorteggio per la composizione dei seggi.

Per essere sorteggiati è necessario essere già iscritti all'Albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale, dando priorità a chi è in stato di disoccupazione. Nel caso in cui non ci dovesse essere un numero di cittadini congruo a garantire la copertura di tutti i posti, si ricorrerà al sorteggio attraverso l'Albo degli iscritti.

Si specifica che tutte le procedure saranno svolte nel massimo rispetto delle normative anticovid; pertanto, si invitano i potenziali interessati a presentarsi muniti di mascherina (obbligatoria per accedere al palazzo comunale), a mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro, nonché a seguire le indicazioni che verranno date dagli addetti comunali.

Inoltre, i sorteggiati dovranno essere presenti nella Corte al momento dell'estrazione.