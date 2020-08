Comunali a Reggio Calabria, l’associazione “Innamorarsi di Sbarre” si schiera al fianco di Mario Cardia

Nata due anni fa e protagonista assoluta di un percorso di valorizzazione del territorio all'interno del quartiere di Sbarre, oggi l'Associazione Culturale Innamorarsi di Sbarre rappresenta un punto di aggregazione fondamentale aperta a tutti coloro che desiderano rendere il nostro quartiere uno dei fiori all'occhiello della periferia sud di Reggio Calabria.

"Tanto è stato fatto dal 2018 a oggi, scrivono i soci fondatori, pensiamo alla Notte Bianca del dicembre 2018, alla seconda edizione del 2019, alla Festa della Birra della scorsa estate che ha visto la presenza di oltre 2 mila persone, a tutti gli eventi che hanno visto il coinvolgimento dei più piccoli in collaborazione con tante altre realtà presenti in città ma soprattutto alla collaborazione col Comune di Reggio Calabria che ci ha consentito di recuperare un polmone verde del quartiere, la Villetta di Via Botteghelle, che si trovava in uno stato di abbandono e di degrado assoluto.

L'Associazione Innamorarsi di Sbarre ha espresso il proprio candidato per le prossime Comunali, sara' Mario Cardia, punto di riferimento essenziale per tutte le attività svolte nonché nostro socio, oltre a essere uno dei componenti più attivi dello Staff del Sindaco in Città Metropolitana.

"Pertanto facciamo appello agli elettori affinché – è l'invito finale dei soci – sostengano il lavoro fatto sul territorio attraverso un voto, che premierà l'impegno di chi, con passione ed autentico impegno, ha lavorato per rendere i cittadini protagonisti di attiva partecipazione, in nome di valori per cui crediamo valga la pena continuare a lottare".