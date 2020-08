Comunali, Marra (MAP): “Mi candido a sindaco di Platì”

"Con la presentazione odierna della lista del Movimento Autonomo Popolare (M.A.P.) e della mia candidatura a Sindaco di Platì, scendo in campo in prima persona insieme a tutta la mia squadra per dare voce ai cittadini del Comune di Platì e frazioni limitrofe dopo il lungo commissariamento avvenuto circa due anni fà; nella mia veste di presidente del M.A.P. negli ultimi anni ho affrontato tante battaglie nella Città di Reggio Calabria , dalla fallimentare raccolta dei rifiuti, dalla scarsa manutenzione stradale e mancanza di illuminazione pubblica e ancora più la problematica della mancanza di acqua nelle proprie abitazioni. Queste problematiche purtroppo le abbiamo notate in tantissimi Comuni della Città Metropolitana , sia grandi che piccoli ed è per questo che "ci metto la faccia" e il mio bagaglio professionale per poter contribuire non da "impostore" ma semmai da "forestiero" a fare qualcosa di più per ridurre queste problematiche; ancora prima di diventare maggiorenne ho intrapreso la strada nel mondo del volontariato e della Protezione Civile continuando anche attraverso il terzo settore a dare sostegno alle fasce più deboli della popolazione con azioni mirate e interventi in prima persona come nel terremoto dell'Aquila del 2009 in cui sono intervenuto con la mia associazione.

Mi candido a Platì perché per me la politica è una missione e voglio mettere la mia esperienza a disposizione dei Platiesi perché insieme possiamo vincere e dimostrare che Platì con tutte le sue bellezze e problematiche può stare ai piani alti della Città Metropolitana; la nostra lista è formata da uomini e donne –Professori e Professoresse, Infermieri, Commercianti, Rappresentanti e Presidenti di Associazioni di Volontariato e terzo settore- nonché da semplici cittadini vicini ai nostri programmi che credono nel cambiamento. Dopo tutto l'iter burocratico presenteremo ufficialmente la Lista dei nostri candidati/e ed il programma elettorale. Voglio mettermi a disposizione dei Platiesi affinchè abbia la loro fiducia".

E' quanto si legge in una nota stampa di Pietro Marra, candidato a sindaco di Platì con la lista Movimento Autonomo Popolare.