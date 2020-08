Comunali, presentata la lista “AmaReggio” con Minicuci sindaco

"Se come sosteneva il grande William Shakespeare «L'amore è la più saggia delle follie», allora si spiega perché stamattina ci siamo ufficialmente impegnati direttamente nelle prossime elezioni comunali con "AmaReggio", una lista costruita in autonomia ma interna alla coalizione di centrodestra con Minicuci sindaco".

E' quanto si legge in una nota della lista 'AmaReggio', in campo nella coalizione di centrodestra alle prossime elezioni comunali.

"Lo avevamo detto e lo abbiamo fatto perché - si legge ancora nel comunicato stampa - amare non significa contemplare con inerzia ma significa soprattutto agire, muoversi in favore della nostra amata città. Lista al completo, con trentadue fra uomini e donne che hanno scelto di mettere la propria faccia impegnandosi in prima persona per cercare di conquistare quella fiducia dei reggini che non rappresenta semplicemente un voto ma che diventerà forza viva per avviare un processo di cambiamento dal basso. Queste trentadue persone amanti di Reggio, infatti, si sono impegnate per rappresentare e rispondere solo ad un progetto che ha il suo fulcro in tre punti programmatici: la realizzazione delle "sei municipalità" per trasformare le periferie in nuovi centri; ridare concretezza alle opere pubbliche poiché strategiche per indirizzare un reale sviluppo cittadino; dare nuova attenzione alle tematiche ambientali per creare la Reggio "verde e gentile". Nessun'altra logica lega e muove i componenti della lista "AmaReggio" se non questi tre punti programmatici che il candidato sindaco Menicuci ha fatto propri durante i nostri proficui colloqui e che ci hanno portati ad abbracciare e sostenere con convinzione la colazione di centrodestra a suo sostegno. Non solo uomini e donne, quindi, ma "AmaReggio" significa anche idee e progetti che queste persone si impegneranno con tutti se stesse a proporre e sostenere".

La lista con tutti i nomi dei candidati, "costruita anche con una visione fortemente identitaria", sarà presentata ufficialmente nei prossimi giorni con una conferenza stampa la cui data e luogo sarà resa nota a breve.