Comunali Reggio Calabria: Klaus Davi domani farà tappa ad Archi

Klaus Davi, massmediologo e giornalista a capo dell'omonima lista, domani incontrerà i cittadini di Archi, Archi Cep e Archi Carmine. Un quartiere che Klaus conosce bene e nel quale vive da un anno, precisamente al Lotto 23 di Archi Cep, e al quale ha dedicato numerosi servizi giornalistici.

Servizi non solo inerenti la criminalità organizzata, ma soprattutto l'abbandono scolastico e le condizioni miserevoli in cui sono costretti a vivere i cittadini del quartiere, tra l'onnipresenza dell'immondizia e la scarsa - per non dire scarsissima - presenza dello Stato. In tutti i suoi reportage, Davi ha sottolineato l'impegno lodevole della parrocchia di Archi come anche di alcune associazioni di volontariato, ma ha anche criticato più volte l'assenza dell'amministrazione locale che, del quartiere situato a nord di Reggio Calabria, si è sempre occupata poco. Quindi Klaus si recherà nel "suo" rione a distribuire volantini e a motivare cittadine e cittadini a votare per la sua lista.