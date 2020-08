Rifiuti, Caminiti: “Intesa tra sindaci del Reggino e assessore De Caprio per riattivazione sistema pubblico”

"In esito alla riunione fra i Sindaci della provincia di Reggio Calabria, l'Assessore regionale all'Ambiente, Sergio De Caprio e l'Ing. Foti per l'ATO di Reggio Calabria, si sono focalizzate le cause della crisi del ciclo dei rifiuti. In particolare è emerso che non si può proseguire nella gestione monopolistica privata degli impianti pubblica di smaltimento, essendo, quindi necessario che venga riavviato e riattivato un sistema pubblico che conduca ad un circuito virtuoso del trattamento dei rifiuti.

A breve l'impegno preso dalla Regione e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria è quello di decongestionare i territori dall'accumulo delle frazioni di rifiuto organico e indifferenziato, consentendo ai comuni di raccogliere le frazioni di rifiuto conferite dai cittadini. Proprio in questa prospettiva per la giornata di domani sarà sospesa la raccolta della carta per concentrarsi sulla raccolta della frazione indifferenziata eliminando gli accumuli in tutte le zone nelle quali non è stato possibile espletare il servizio nei giorni passati. Superata l'emergenza nei prossimi giorni, sarà attivato il tavolo di concertazione permanente tra Comuni, ATO e Regione Calabria, coordinato dall' Ing. De Matteis, che seguirà costantemente tutta la problematica.

"L'Assessore regionale De Caprio ha fornito ampie rassicurazioni in merito alla volontà di risolvere la problematica, chiarendo che è obbligo della Regione stare accanto ai Sindaci che sono in prima linea a dover affrontare l'emergenza rifiuti, senza avere tuttavia gli strumenti, da soli, per risolvere la problematica. Scusandoci, quindi, con i cittadini che, come utenza, sono coloro i quali subiscono maggiormente i disagi della mancata raccolta, invitiamo tutti alla massima collaborazione, ora che sono stati attivati tutti gli strumenti politici, amministrativi e burocratici per risolvere l'emergenza, scongiurando che abbia a ripetersi".

Lo scrive, in una nota, l'assessore all'Ambiente ed ai Servizi Esterni del Comune di Villa San Giovanni, Pietro Caminiti.