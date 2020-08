Comunali Reggio Calabria, Palmenta (S’intesi) avvia la campagna elettorale

Domani, giovedì 20 agosto, dalle ore 18 alle ore 23.59, prima apertura della segreteria politica della candidata alla carica di Consigliere comunale della città di Reggio Calabria, Giuggi Palmenta della lista "S'intesi" a sostegno del Sindaco Falcomatà.

La segreteria è ubicata sul Corso Matteotti al numero civico 51 A/B, a poca distanza dal Bar Matteotti. È prevista la partecipazione di tanti simpatizzanti e sostenitori della giovane candidata, già componente della Commissione Politiche Giovanili del Comune di Reggio Calabria e della Commissione Beni confiscati della Città Metropolitana. Da sempre attiva nel mondo del volontariato e dell'associazionismo, forte dell'inattesa affermazione alle elezioni del 2014, Palmenta si accinge ad affrontare la sfida elettorale "con determinazione, passione ed entusiasmo che da sempre l'hanno contraddistinta nel suo impegno in favore del territorio".

"Sarà un'occasione per ritrovarsi e dare ufficialmente avvio alla campagna elettorale – dichiara Giuggi Palmenta – raccontando l'impegno posto al servizio della comunità quale sintesi di quanto ho osservato, imparato e vissuto, ponendomi in ascolto delle istanze e delle problematiche dei cittadini reggini e coltivando una visione di futuro possibile per la nostra città quale risposta concreta ad ogni forma di rassegnazione".

L'evento, sviluppato nel corso del pomeriggio e della sera, si svolgerà nel pieno rispetto delle misure anticovid e delle norme di sicurezza collettiva.