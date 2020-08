Incidente mortale al porto di Gioia Tauro, Sposato (Cgil): “Occorre controllo sui sistemi di sicurezza”

"Al porto di Gioia Tauro un altro incidente mortale. Non e' possibile continuare a morire di lavoro. Occorre un immediato controllo generale sui piani e sistemi di sicurezza. I lavoratori portuali immediatamente in sciopero per 24 ore". E' quanto afferma, in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, il segretario generale della Cgil Calabria, Angelo Sposato in merito all'incidente sul lavoro avvenuto questa mattina al Porto di Gioia Tauro che ha provocato la morte di un giovane lavoratore.

