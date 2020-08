Comizi d’amore per Reggio: mercoledì 19 agosto La Strada con Saverio Pazzano a Vinco

Prosegue il cammino de La Strada, il movimento che sostiene alle prossime elezioni comunali la candidatura a sindaco di Reggio Calabria di Saverio Pazzano.

Mercoledì 19 agosto, alle ore 19:00, saremo a Vinco, presso la piazza Rupà, in risposta all'invito del Comitato Pro Vinco e Pavigliana ad incontrare i candidati a sindaco alle prossime elezioni comunali del 20 e 21 settembre per presentare ed illustrare i loro programmi ai cittadini del territorio di Vinco e Pavigliana e per discutere delle problematiche dei quartieri della zona.

Un'attenzione, quella rivolta ai quartieri, fortemente presente nel programma de La Strada e nel percorso svolto in questi due anni che ha visto il movimento reggino percorrere tutto il territorio metropolitano, nel segno dell'incontro con le comunità che lo abitano e con l'obiettivo di riconnettere il corpo smembrato della città di Reggio Calabria, rivalorizzando i suoi centri, da non considerare più come periferie.

Ad illustrare il programma de La Strada saranno: Saverio Pazzano, candidato a sindaco e Mimmo Libri, candidato della lista "La Strada" al Consiglio comunale.

Strada per strada, quartiere per quartiere, portone per portone, la Strada continua ad incontrare i cittadini e le cittadine per presentare, alla luce del sole ed in mezzo alla gente, la propria visione politica della Reggio di domani e per lanciare il proprio messaggio d'amore e appello alla cura della città tutta.