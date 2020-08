Reggio: Peppe Sera aderisce al Partito Democratico

Si è riunito in questi giorni il gruppo di amici e simpatizzanti che fa riferimento all'on. Mimmo Battaglia.

Preseti tra gli altri l'architetto Mariangela Cama Assessore all'Urbanistica del comune di Reggio Calabria e l'ing. Peppe Sera Presidente della I commissione permanenta Assetto del Territorio e delegato all'ERP – Patrimonio Edilizio -, la dottoressa Maria Pia Porcino Presidente della Commissione sull'emergenza abitativa dell'amministrazione comunale.

Si inizia la discussione, nella quale si è verificata l'esemplare azione amministrativa di questi anni all'interno, del civico consenso cittadino , da parte dei componenti del gruppo impegnati in ruoli diversi grazie alle indicazioni del sindaco avv. Giuseppe Falcomatà , in modo particolare i presenti hanno evidenziato il ruolo cardine nei processi politici amministrativi grazie ai quali, nella nostra città per la prima volta si è proceduto alla demolizione di tre ecomostri ambientali presso il demanio marittimo sul lungomare di gallico restituendo alla bellezza naturale uno dei tratti costieri deturpati particolarmente dall'abusivismo edilizio ed ancora nel contesto di una positiva ed innovativa pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica con l'atto consiliare proposto sul consumo di suolo zero consentendo alla città di privilegiare il riuso e la rigenerazione urbana, ai fini del contenimento del consumo del suolo, per concorre al raggiungimento del consumo pari a zero nel 2050, in coerenza con gli obiettivi e le strategie definite a livello europeo e dall'altro la conservazione delle superfici libere, idonee alla produzione agricola, alla salvaguardia dei livelli di biodiversità e di qualità paesaggistica del territorio, atto questo che ha preceduto il raggiungimento di un obbiettivo storico per la nostra città, grazie alla professionalità, la tenacia e l'immane lavoro portato avanti dall'assessore arch. Mariangela Cama al fine predisporre tutto il complesso iter per far approvare dal consiglio comunale il piano strutturale comunale (Psc) completo del Regolamento edilizio e urbanistico (Reu) e del rapporto ambientale ai fini della Valutazione strategica (Vas), portando a termine un procedimento complesso che dota la città di Reggio Calabria, dopo più di 50 anni, dello strumento di pianificazione territoriale e urbanistica per eccellenza.

Ed ancora come non menzionare, tra le altre azioni positive, la proposta dell'assessore all'Urbanistica Mariangela Cama, approvata dalla Giunta Comunale, la quale a seguito di interlocuzioni con Gerardo Dominijanni delegato per la Procura della Repubblica di Reggio Calabria per il settore delle demolizioni degli immobili abusivi e redattore delle Linee Guida, e la Prefettura di Reggio Calabria, giusto assenso al riguardo del Ministero dell'Interno, l'accordo di collaborazione in materia di demolizione di manufatti abusivi, con la sottoscrizione di un'importante accordo di collaborazione.

Infine il gruppo ha espresso parole di stima e di compiacimento al prezioso, puntuale e indiscutibile ruolo della Presidente della commissione per l'emergenza abitativa, della dott.ssa Maria Pia Porcino, che in tempi record ha predisposto un lavoro, che ha consegnato all'amministrazione la graduatoria

di merito per il ripristino della "certezza del diritto" verso quei cittadini in grave difficoltà e disagio sociale.

Dopo la condivisione unanime della verifica su menzionata, il gruppo è interrogato sul futuro ed è giunto all'unanimità alla decisione che il percorso della lista Oltre voluta nell'anno 2014 all'indomani delle primarie e che ha contribuito con i suoi 3700 voti all'elezione del consigliere uscente ing. Giuseppe Francesco Sera, dovrebbe transitare nel suo contenitore naturale stabilendo che l'esperienza e l'azione amministrativa del consigliere uscente Peppe Sera debba continuare, alle prossime consultazioni per il rinnovo del Consiglio Comunale, con la proposizione della propria candidatura nella lista del Partito Democratico.

Ha spiegato Mimmo Battaglia che questo nuovo percorso è la giusta evoluzione di un cammino che ci vede da sempre impegnati nel Partito Democratico, condividendo il progetto di "Base Riformista" che fa capo al Ministro della difesa Lorenzo Guerini e all'onorevole Luca Lotti il quale in questi giorni presente in città ha suggellato nel corso di un incontro, alla presenza dell'on. Nicola Irto vicepresidente del Consiglio Regionale e avv. Giuseppe Marino Coordinatore Regionale dell'area Riformista, l'adesione dell'ing. Giuseppe Sera al PD.