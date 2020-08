Villa San Giovanni (RC), il gruppo ‘Riscatto Civile’: “Bene nomina Calderone come referente territoriale della Lega”

"Il Gruppo Riscatto Civile plaude alla nomina di Stefania Calderone come referente della Lega a Villa San Giovanni. Ruolo importante quello assunto dalla Calderone, teso a garantire nel nostro territorio con le sue scelte ed iniziative, i valori della legalità, del dialogo e della imparzialità per il bene e l'interesse della città di Villa San Giovanni che ha straordinarie potenzialità e qualità non ancora emerse. A Lei, Dott.ssa Stefania Calderone formuliamo, a titolo personale ed istituzionale le più vive felicitazioni per il prestigioso incarico e gli auguri di buon lavoro. Un plauso va anche al responsabile provinciale della Lega Franco Recupero per la scelta oculata ed attenta".

Lo afferma, in una nota, gli ex consiglieri comunali G. Sofi, S. Labate e Liz Ciccarello.