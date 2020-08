Reggio, tutto pronto per la rassegna “Cabaret alla Villa”

Da mercoledì prende il via nell'ambito dell'Estate Reggina 2020 la rassegna di comicità "Cabaret alla Villa", ideata dall'associazione culturale arte e spettacolo "Calabria dietro le quinte" con la direzione artistica di Giuseppe Mazzacuva e con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria e della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Tre appuntamenti di comicità previsti per la sezione estiva del Festival Nazionale del cabaret "Facce da bronzi", rinomata manifestazione di comicità a livello nazionale. La manifestazione si svolgerà regolarmente e in tutta sicurezza per gli spettatori, seppur in forma ridotta, rispettando le restrizioni imposte per prevenire la diffusione del Covid19,.

Ad aprire la rassegna, il 19 agosto alle 21 sarà il comico messinese Denny Napoli, direttamente dal programma Italia's Got Talent, che presenterà al pubblico reggino lo show comico "Targato ME".

Il 20 agosto alle 21, invece, toccherà al travolgente comico romano Marco Capretti direttamente dalla trasmissione di Raidue "Made In Sud" con il suo spettacolo "Stanno in mezzo a noi".

La rassegna si concluderà il 21 agosto con lo spettacolo reggino "Cabareggio", offerto dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, un varietà comico di quasi due ore che vedrà esibirsi tra i più noti artisti reggini: il comico di Zelig Santo Palumbo, l'imitatore Pasquale Caprì, il duo reggino gli Aldo al Quadrato (Aldo Zumbo e Aldo Di Giuseppe), il duo comico I non ti regoli (Peppe Mazzacuva e Peppe Scorza) accompagnati dal corpo di ballo Le Divine e la presentazione dello speaker di Radio Touring104 Benvenuto Marra e Mary Foti. La programmazione dell'associazione proseguirà il 25 agosto alle ore 18,30, presso la Villetta De Nava di Reggio Calabria con la presentazione del libro "Il cacciatore di meduse" dell'autore Ruggero Pegna.

Per sostenere le spese di realizzazione della rassegna comica è previsto un biglietto d'ingresso per gli spettacoli del 19 e 20 agosto, che potrà essere acquistato presso la Tabaccheria De Carlo sul Corso Garibaldi n. 83, mentre, lo spettacolo del 21 agosto sarà ad ingresso gratuito.

Per assistere agli spettacoli rispettando la normativa anti-covid è necessaria:

- la prenotazione obbligatoria con la comunicazione dei nominativi, di eventuali parentele in caso di gruppi e i relativi recapiti telefonici.

- Non arrivare sul sito a ridosso dello spettacolo previsto per le 21,00 onde evitare code e assembramenti.

- La Mascherina dovrà essere indossata all'ingresso e all'uscita dal teatro, una volta seduti nel posto assegnato si può togliere.

- Alla fine dello spettacolo bisognerà uscire secondo le indicazioni del personale di sala o comunque seguire la cartellonistica.

Per info e prenotazioni: www.festivalfaccedabronzi.it, whatsapp telefono 340.9100925 – 346.7837916, e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.