Cancellato il debito del Comune di Reggio Calabria, Milana (PSI): "Risultato storico"

"Il risultato raggiunto dall'Amministrazione Falcomatà è da considerarsi di portata storica. Reggio Calabria non era oggetto di discussione a livello nazionale da decenni. La compagna Assessore Irene Calabrò, dirigente del Partito Socialista Italiano, nostra espressione nella Giunta Comunale, nel corso del suo mandato ha lavorato con caparbietà e dedizione lasciandone segno. Lo ha fatto con il sostegno del capogruppo PSI in Consiglio comunale Antonio Ruvolo e del coordinamento cittadino. Ha dimostrato che i risultati si possono raggiungere solo con l'impegno e la passione. Ha saputo interpretare l'essenza del socialismo e del concetto di rappresentanza, orientando ogni sua azione al raggiungimento di traguardi che mettono un sigillo sull'importanza della presenza e del ruolo dei partiti nella gestione della politica cittadina. Il PSI sarà presente alla prossima tornata elettorale nella consapevolezza che solo la continuità, oggi, potrà consolidare i risultati ottenuti e concretizzare la programmazione avviata". Lo afferma in una nota il segretario provinciale del Partito Socialiste, Giovanni Milana.

Dettagli Creato Venerdì, 14 Agosto 2020 15:45