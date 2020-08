Irto: "Con Decreto Agosto, grazie al Pd, evitato dissesto Comune di Reggio Calabria"

"Il fondo di rotazione stanziato con il 'Decreto Agosto' è una notizia straordinaria che dimostra l'attenzione del governo nazionale e in particolare del Partito Democratico verso il Mezzogiorno, i Comuni e la Città di Reggio Calabria". Lo afferma il consigliere regionale calabrese Nicola Irto (PD) che esprime "la grande soddisfazione per un risultato che consente, tra l'altro, di evitare il dissesto del più grande Comune della Calabria, dando una boccata d'ossigeno a tantissimi enti locali messi in ginocchio dall'emergenza Covid che ha aggravato le loro già pesantissime condizioni economiche". Irto rivolge "un ringraziamento al segretario nazionale del PD Nicola Zingaretti per il sostegno politico a questo importantissimo risultato che consente di guardare al futuro con minore ansia e con le condizioni per procedere a un risanamento delle finanze pubbliche, in un momento cruciale della storia del Mezzogiorno e degli enti locali. Questo intervento del Governo è il frutto di un lavoro politico-istituzionale che si è rivelato vincente e dimostra concreta attenzione alle esigenze delle comunità locali". Nicola Irto conclude: "Da cittadino reggino sono doppiamente felice: aver evitato il dissesto del Comune guidato dal sindaco Giuseppe Falcomatà deve essere motivo di gioia per chiunque abbia a cuore le sorti di Reggio".

Dettagli Creato Giovedì, 13 Agosto 2020 13:14