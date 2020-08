Falcomatà: "Abbiamo salvato la città dal dissesto e garantito un futuro certo a Reggio"

"Avevano esultato per un dissesto quasi certo. Avevano esultato coloro che il debito lo avevano creato. Avevano già iniziato a danzare sulle carcasse di imprenditori, professionisti, cittadini per i quali il dissesto avrebbe avuto effetti devastanti. Avevano messo in frigo il prosecco per brindare su un debito che sarebbe pesato per generazioni sui nostri figli e i nostri nipoti. Hanno parlato "a muzzo", confuso le acque e avvelenato i pozzi". Così su facebook il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, che aggiunge: "Ma mentre gli altri parlavano noi abbiamo lavorato sodo e in silenzio insieme al Governo. Abbiamo salvato la città dal dissesto e garantito un futuro certo a Reggio".

I particolari in merito verranno resi noti domani, giovedi 13 agosto, in una conferenza stampa nella Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio. Insieme al primo cittadino l'Assessore alle Finanze Irene Calabrò.