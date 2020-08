Castorina (Pd) su Mosorrofa: "Strada riaperta al traffico veicolare e al trasporto pubblico. Necessario intervento organico"

"Risolvere nella maniera ottimale e definitiva la problematica della strada di Mosorrofa, è per l'amministrazione Falcomatà non solo una priorità ma soprattutto una necessità per fornire risposte concrete ai cittadini del quartiere".

A dichiararlo è il Capogruppo del Pd a palazzo San Giorgio, Antonino Castorina.

"Le condizioni della strada, che sarà oggetto di un intervento organico di manutenzione e di miglioramento, sono di una pericolosità estrema. Già nella immediatezza del fatto, il delegato alla manutenzione stradale Filippo Burrone insieme al geologo Postorino, da subito si sono attivati per riaprire la strada al trasporto pubblico ed al traffico veicolare ed evitare ulteriori disagi per una parte di popolazione che per troppi anni è stata utilizzata solo come bacino elettorale" ha affermato Castorina.

"In questi anni il Partito Democratico a Mosorrofa, ha provato a ricostruire un rapporto con la cittadinanza nel merito delle questioni da affrontare, ed ancora oggi vi è un dialogo costante con i comitati spontanei ed apartitici e con la cittadinanza tutta, rispetto agli interventi migliorativi che il territorio merita e necessita a partire dalla differente organizzazione della raccolta dei rifiuti e del posizionamento dei cassonetti".

"Il Partito Democratico tutto ed il gruppo consiliare" - ha concluso il capogruppo democrat a palazzo di città - "sarà in prima linea a difesa di un territorio che merita rispetto".