Reggio, il Garante per l'Infanzia, Arcidiaco: "Non abbassare la guardia contro il Covid 19"

È agosto, tempo di vacanze e riposo dopo i mesi durissimi che ci siamo lasciati alle spalle. Tuttavia il COVID non è andato in ferie nè tantomeno scomparso. "Non dobbiamo abbassare la guardia -dichiara il Garante dell'Infanzia e dell'adolescenza del comune di Reggio Calabria Valentina Arcidiaco- soprattutto adesso che il numero dei contagi, benché basso, interessa principalmente la fascia più giovane della popolazione. Anche nella nostra città, dopo tanti mesi in cui lo zero è stato il numero più atteso e costante, si susseguono le notizie di nuovi sporadici casi, specie tra i giovanissimi intenti a vivere con spensieratezza l'estate reggina e la vita notturna. È necessario -prosegue il Garante- rendere i ragazzi, specie gli adolescenti consapevoli dei rischi e responsabilizzarli, pur consentendo loro di divertirsi.

Invitiamoli a non abbassare la guardia e soprattutto diamo noi adulti per primi, sia come genitori che come educatori ma anche come imprenditori, non solo buoni consigli ma anche il giusto esempio. Indossiamo noi per primi la mascherina e facciamola indossare ai nostri ragazzi. Rispettiamo e facciamo rispettare le regole -conclude Valentina Arcidiaco- sul distanziamento e insegniamo loro come proteggere se stessi e i loro amici affinché l'estate non finisca nell'euforia di una notte in discoteca, ma duri ancora per altri mesi, come sempre, nella nostra Reggio Calabria".