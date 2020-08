L'attività di solidarietà dell'Avis di Campo Calabro

Continua la corsa di solidarietà della Sede AVIS di Campo Calabro. Il lungo e faticoso impegno dei volontari durante il lockdown non ha fermato l'azione dell'associazione i cui volontari guidati dal Presidente Fortunato Scopelliti si sono impegnati a fondo e senza risparmio nel quadro delle attività promosse dall'amministrazione comunale a sostegno delle fasce fragili di popolazione attraverso la distribuzione di mascherine, di pacchi di solidarietà alimentare e attraverso il servizio " A casa tua" che ha consentito ad anziani e persone sole di fare fronte alle piccole necessità quotidiane per il tramite di un servizio di consegna domiciliare. Benché complessa per procedure ed obblighi di legge l'attività di donazione è proseguita anche negli ultimi tre mesi attraverso una meticolosa messa a punto di protocolli dalla prenotazione alla sanificazione ed igienizzazione degli ambienti che l'associazione ha ricevuto dal Comune in uso continuativo ed esclusivo in Via Sant'Angelo. Prova ne è il fatto che la sezione (Vice Presidente: Raffaele Leonelli, Segretario: Francesco Creazzo, Revisore: Salvatore Pirrone, Consiglieri: Francesco Creaco, Angelo Viglianisi, Domenica Creaco, Onofrio Elia) è passata dalle 374 donazioni del 2018 alle 405 del 2019 e a ben 260 nel primo semestre del 2020, 80 in più rispetto allo stesso periodo del 2019.

La benemerita attività della sezione è stata più volte sottolineata dal Sindaco Repaci anche con un ringraziamento pubblico durante l'ultimo consiglio comunale. "Siamo soddisfatti - ha dichiarato il Presidente Fortunato Scopelliti - di una attività che i giorni della pandemia hanno reso ancora più indispensabile e che ha fatto aumentare nella comunità e nelle istituzioni la già alta sensibilità alla cultura della donazione quale elemento fondante di una visione della vita alla base dei quali stanno i valori della condivisione e del sacrificio. Rimaniamo al servizio di questa comunità con gratitudine per i risultati che ci ha consentito di raggiungere".