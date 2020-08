Mosoforra: strada riaperta al traffico veicolare e al trasporto pubblico

"Non è un'argomentazione che ci ha lasciato inermi, tutt'altro, siamo a lavoro per risolvere nella maniera migliore la problematica della strada di Mosorrofa – ha dichiarato il Filippo Burrone consigliere delegato alla manutenzione stradale".

"Sono consapevole dell'estrema pericolosità e delle attuali condizioni della strada sita in località Sala a Mosorrofa – ha sottolineato il Consigliere Burrone.

La situazione è tutt'altro che semplice e di facile decodificazione ma siamo a lavoro costantemente per risolvere il problema.

Nelle ore appena trascorse abbiamo riaperto la strada al trasporto pubblico ed al traffico veicolare.

Sono coinvolto personalmente per la risoluzione del caso specifico e non vedo l'ora di poter comunicare la risoluzione completa della problematica, annosa per tutta la comunità e la cittadinanza.

Sono in continuo dialogo con l'ufficio competente, a tal proposito desidero fare un plauso all'impegno del Geologo Vincenzo Postorino che ringrazio per l'impegno e la professionalità.

Continuerò, nella massima trasparenza ad aggiornarvi sull'evolversi dell'annosa questione preferendo il silenzio, il lavoro, e le parole d'intervento con gli uffici autorizzati e competenti a qualche "like" in più sui social o dirette poco risolutive ed efficaci.

Il Settore Lavori Pubblici su nostra segnalazione non esclude un repentino intervento risolutore".