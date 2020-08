"In merito al post pubblicato questa mattina da Rosy Canale sul suo profilo Face Book personale e sul profilo di Adesso Parlo io, relativo alla candidatura a sindaco di Reggio Calabria di Angela Marcianò, tengo a precisare che trattasi di sue opinioni personali dalle quali il sottoscritto e il Mezzogiorno in Movimento nella sua interezza si dissociano completamente". Questo quanto dichiara Andrea Cuzzocrea, candidato a sindaco di Mezzogiorno in Movimento.

"Non è mai stato un modus operandi del Movimento - prosegue Andrea Cuzzocrea - il ricorso a tali toni aggressivi né lo diventerà nella campagna elettorale in corso a Reggio Calabria.

Resta nostra ferma intenzione promuovere con determinazione il cambiamento non transigendo sui nostri contenuti e sui nostri temi. È anche, tuttavia, nostra intenzione farlo in un clima di massima correttezza che agevoli il dialogo e crei i presupposti per sinergie e convergenze sulle nostre idee, senza che battaglie personali strumentalizzino il nostro impegno e alimentino sterili conflitti.

Ciò vale per la Città di Reggio Calabria e per ogni Territorio in cui il Movimento deciderà di proporsi", conclude Andrea Cuzzocrea, candidato a sindaco di Reggio Calabria per Mezzogiorno in Movimento.