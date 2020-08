Squillaci (FdI Bovalino): "Complimenti a Germano Ventura per la sua nomina a responsabile provinciale infrastrutture e politiche della navigazione di Fratelli d'Italia"

Complimenti a Germano Ventura per la sua nomina a responsabile provinciale infrastrutture e politiche della navigazione di Fratelli d'Italia. Sono certo che insieme a lui e al Commissario provinciale Denis Nesci riusciremo ad elaborare e proporre importanti progetti funzionali alla crescita del nostro territorio. A partire da un nostro sogno nel cassetto. Nel 2007, insieme all'Amministrazione comunale di Bovalino dell'epoca, effettuammo un importante e dettagliato studio di fattibilità, comprese le necessarie analisi granulometriche, finalizzato alla realizzazione di una darsena turistica a Bovalino, mediante l'utilizzo dello strumento del Project Financing. Nel 2011, anche a seguito di questa attività, Bovalino venne inserito dalla Regione Calabria nel Masterplan per lo sviluppo della portualità calabrese. Ritengo sia un obiettivo prioritario da riproporre con il nuovo Governo regionale, sia per consentire ai tanti appassionati presenti nel nostro territorio di disporre una infrastruttura di notevole importanza per lo sviluppo del settore, sia perché rappresenta un efficace strumento di intercettazione del turismo da diporto, fondamentale per far conoscere e valorizzare le suggestive bellezze e la proverbiale ospitalità della Locride. Germano Ventura é un esperto del settore, con notevole esperienza acquisita attraverso la collaborazione con le imprese e le holding dello shipping e della logistica. Insieme a lui nei prossimi giorni lavoreremo sulla fattibilità di questo ambizioso progetto, che abbiamo già portato all'attenzione dell'Assessore regionale On. Fausto Orsomarso, che ha manifestato da subito grande interesse.

E' quanto si legge in una nota di Bruno Squillaci, commissario Circolo FdI Bovalino e componente segreteria provinciale FdI.