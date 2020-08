Reggio: il Laboratorio politico - Patto civico presenta i primi candidati

Venerdì 7 agosto sul Lungomare di Reggio Calabria il Laboratorio politico – Patto Civico ha ufficializzato alla città il primo gruppo di candidati a consigliere della lista Patto Civico con Maria Laura Tortorella candidato sindaco. L'iniziativa è stata realizzata nonostante il forte temporale ed accompagnata dalle calde luci della sera, quasi a testimoniare la determinazione e l'entusiasmo che ne caratterizzano il percorso. Nell'occasione, il candidato sindaco ha presentato Bagnato Mariangela (Tecnico federale di danza e Laureata in scienze e tecnologie), Carlino Lucia (Avvocato), Giordano Stefania (Laureata in Scienze politiche ed impiegata nelle Biblioteche Universitarie) Iadevaia Rosa (Docente in pensione, impegnata nel volontariato), Ippolito Pino (Ingegnere), Lopes Alessandro (Laureato in scienze politiche e in scienze dell'educazione, educatore presso strutture psichiatriche), Romeo Dario (Docente e Cantautore) Serranò Laura (Docente di Lettere e Violinista), Varano Paola (Libera professionista).

L'evento ha avuto come sottofondo musicale "Canzone per una città" composta ed eseguita appositamente per la campagna elettorale di Patto Civico dal giovane e talentuoso cantautore Dario Romeo. Una canzone di speranza e di riscatto per Reggio Calabria città per la quale la proposta politico-amministrativa del Patto Civico è un atto d'amore e di servizio. Insieme alla lista, il Patto Civico ha presentato anche una sintesi del programma che pone come elemento centrale della propria azione amministrativa la partecipazione attiva dei cittadini alla gestione della cosa pubblica attraverso la piena attuazione di tutti gli Istituti previsti dallo Statuto Comunale. Il programma pone fra i punti la chiarezza sui conti pubblici per superare la crisi finanziaria in cui versa il Comune e l'attività di utilizzo e gestione di tutte le linee di finanziamento pubblico, a cominciare dai fondi europei. Affronta, quindi, i problemi della gestione dell'emergenza rifiuti e di quella idrica, nonché l'efficientamento dei servizi comunali quali: mobilità e valorizzazione dei quartieri periferici e manutenzione delle strade e del verde pubblico, senza tralasciare il completamento ed il miglior utilizzo del patrimonio comunale. Tutto le azioni programmatiche sono finalizzate al rilancio della vocazione turistica della città, anche nell'ottica di uno sviluppo occupazionale. Un capitolo speciale è dedicato al mondo giovanile per costruire con i giovani reggini le opportunità che consentano a chi non è ancora andato via di restare e a tutti gli altri, se lo vogliono, di ritornare. Il Patto Civico, inoltre, si impegna per il rilancio dell'Aeroporto e di tutta l'Area dello Stretto e per la costruzione di una proposta di incentivi fiscali per rilanciare l'imprenditoria ed attrarre investimenti sostenibili. Il Patto Civico proseguirà la sua campagna elettorale con un'intensa attività di presenza e di ascolto in tutte le zone della città in cui il Candidato Sindaco Maria Laura Tortorella e gli altri candidati al Consiglio Comunale. A breve sarà presentato un secondo gruppo di candidati.