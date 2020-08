A Monasterace si celebra il Sommo poeta con l'evento culturale "Lectura Dantis"

A pochi mesi dalle celebrazioni per i 700 anni dalla morte del Sommo poeta, Dante Alighieri, sono già tanti i progetti nazionali al vaglio del Comitato per le celebrazioni. Un fitto calendario che è iniziato con l'istituzione del "Dantedì" da parte del Consiglio dei Ministri, una giornata quella del 25 marzo di ogni anno dedicata al poeta, e che concluderà a fine 2021. Celebrazioni che intendono rafforzare la cultura nel nostro Paese e che sono promosse anche dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria attraverso l'evento culturale "Lectura Dantis", opera teatrale che rientra nel programma delle manifestazioni nell'area metropolitana, ideata e organizzata dalla Pro Loco "La Coppa Vitrea" di Varapodio.

Un viaggio nell'eterna bellezza dei versi della Divina Commedia, accompagnati da brani musicali, coreografie e danze, che si terrà in una scenografica Piazza Porto Salvo a Monasterace l'11 agosto alle ore 21,30. La Pro Loco "La Coppa Vitrea" con questo evento culturale di canto, ballo e recitazione tutto improntato al Canto V dell'Inferno, prima cantica della Divina Commedia, si prefigge di ravvivare la memoria del poeta, il cui ricordo è vitale per la sopravvivenza della nostra mente, quale perno dell'unita d'Italia e della lingua italiana, rafforzando ulteriormente il legame tra il Sommo poeta e la Calabria, che può avere un ruolo cardine nella cultura italiana da trasmettere alle generazioni future.

Non ci resta che attendere la prima pièce teatrale di Monasterace e le altre location che toccherà l'evento culturale "Lectura Dantis" per apprezzare al meglio l'opera di Dante e far sorgere quella curiosità intellettuale verso di essa, che sicuramente attrarrà visitatori interessati alle manifestazioni teatrali di rilevanza nazionale che lasceranno lo spettatore col fiato sospeso nell'incanto dei versi danteschi.